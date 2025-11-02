Caminhão tomba e motorista é resgatado nas ferragens

Caminhão tomba e motorista é resgatado em meio às ferragens em Santa QuitériaMoradores chegaram a auxiliar os bombeiros com retroescavadeiras para retirar o homem do caminhão. Além dele, outras seis pessoas estavam no veículo, mas foram resgatadas antes
Um caminhão tombou, na manhã de domingo, 2, na rodovia que liga os municípios de Santa Quitéria e Canindé, no noroeste do Ceará. Sete pessoas estavam no veículo e foram resgatadas, dentre elas o motorista, que ficou preso nas ferragens do veículo, sendo retirado com auxílio de retroescavadeiras.
O automóvel teria virado em uma curva, após o condutor ter perdido o controle devido ao peso da carga, de frutas e tubérculos. Informações são do veículo local, A Voz de Santa Quitéria.
A maioria das vítimas sofreu cortes e pancadas. Uma delas estaria em estado grave. Todos foram socorridos inicialmente por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O motorista, de 23 anos, teve de esperar para ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) devido ao risco de incêndio da posição em que se encontrava. Ele estava consciente, mas com a perna presa nas ferragens.
O resgate exigiu o uso de equipamento desencarcerador pelos bombeiros. Enquanto isso, os próprios moradores auxiliaram na elevação da cabine com duas retroescavadeiras, conforme imagens e nota do CBMCE.
“A vítima foi desencarcerada e entregue com vida à equipe do Samu para atendimento e transporte hospitalar”, informou o Corpo de Bombeiros.