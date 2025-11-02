Caminhão tomba e motorista é resgatado nas ferragens

Moradores auxiliaram na elevação da cabine com duas retroescavadeiras / Crédito: A Voz de Santa Quitéria/Reprodução

Um caminhão tombou, na manhã de domingo, 2, na rodovia que liga os municípios de Santa Quitéria e Canindé, no noroeste do Ceará. Sete pessoas estavam no veículo e foram resgatadas, dentre elas o motorista, que ficou preso nas ferragens do veículo, sendo retirado com auxílio de retroescavadeiras. O automóvel teria virado em uma curva, após o condutor ter perdido o controle devido ao peso da carga, de frutas e tubérculos. Informações são do veículo local, A Voz de Santa Quitéria.