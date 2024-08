Réu acusado de matar ex-namorada e tentar contra a vida da filha dela é condenado a 47 anos de prisão

Um pintor acusado de matar a ex-namorada e tentar contra a vida da filha dela foi condenado a 47 anos de prisão, nove meses e 20 dias. O crime ocorreu no dia 8 de abril deste ano no município de Santa Quitéria, a 223 quilômetros de Fortaleza. Homem deve indenizar os quatro filhos da ex-companheira, conforme a decisão judicial. Informação é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).



A vítima e o pintor se relacionavam há quatro anos e a mulher resolveu terminar o relacionamento, determinando que o homem fosse embora da casa onde morava.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por não aceitar o fim, o réu tirou a vida da ex-namorada com vários golpes com o cabo de uma enxada.