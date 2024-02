Chuvas no Ceará: regiões Centro-sul e Cariri estão com aviso de risco alto para chuvas intensas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 10-02-2024: imagem de apoio ilustrativo. O aviso meteorológico é valido até o início da tarde desta terça-feira, 19(Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu aviso meteorológico para reforçar as condições favoráveis de chuva em todas as macrorregiões do Ceará, com validade até o meio dia desta terça-feira, 20. Conforme o aviso, as regiões Centro-Sul e Cariri do Estado estão com aviso de risco alto de chuvas intensas, ou seja, a probabilidade do registro de chuvas por lá está acima de 70%.