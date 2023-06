Santa Quitéria: PM captura três pessoas com armas e drogas

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Em Santa Quitéria, no Sertão de Crateús, terminou com dois homens presos e um adolescente apreendido. A ação ocorreu no último sábado, 10.

Segundo a corporação, um patrulhamento de rotina do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) identificou um homem "em atitude suspeita". Após a abordagem, os policiais chegaram a outras duas pessoas.

No local, foram apreendidos quase 800 gramas de entorpecentes, quatro celulares, duas balanças, uma arma de fogo e quantia em dinheiro - o valor total não foi informado. Os suspeitos são dois homens, de 21 e 27 anos, e junto com eles estava um adolescente de 17 anos.

O material foi apreendido, e levo junto às pessoas à Delegacia Municipal de Sobral. Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

