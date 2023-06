Ceará: suspeito de maltratar 81 jumentos é preso em Jaguaribe

Um homem, de 39 anos, foi preso no município de Jaguaribe, no interior do Ceará, por maus-tratos a 81 jumentos em uma caminhão no bairro Vila José Pinheiro. O detido é suspeito de cometer crime ambiental.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados por volta das 15 horas desse domingo, 11, para combater um episódio de maus tratos a vários jumentos que teriam sido abandonados em um veículo na cidade — todos os animais também apresentavam sinais de desidratação.

Diligências realizadas pela corporação identificaram o condutor do caminhão, que foi levado a Delegacia Municipal de Jaguaribe, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental foi instaurado.

