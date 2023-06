Feriadão: 11 acidentes e três mortes foram registrados nas rodovias federais do CE

Um balanço realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o fim da Operação Corpus Christi 2023 apontou para a ocorrência de 11 acidentes durante o feriado prolongado e para a morte de três pessoas nas estradas.

Do início da operação, na quarta-feira, 7, até esse domingo, 11, 2.726 veículos e 2.984 pessoas foram abordados em todo o Ceará. Neste período, também foram realizadas 1.232 autuações referentes à lei de trânsito. As multas mais observadas foram as de ultrapassagem proibida (106), não uso de cinto de segurança (58) e ocorrências de falta de uso de capacete em condutores de motocicletas (50).

Em relação aos acidentes observados durante o feriado, o número deste ano (11) foi 45% menor do que o registrado no ano passado. Também houve diminuição de 41% no número de feridos em acidentes e um aumento de 50% na quantidade de óbitos em comparação com 2022.

Durante a operação, 1.878 testes de alcoolemia foram realizados, fazendo com que 14 motoristas fossem presos.

Em uma das abordagens, agentes policiais encontraram, dentro de uma bagagem de uma passageira de 26 anos, em torno de 6kg de maconha e 1kg de cocaína.