Suspeito de roubar banco no Ceará em 2019 é preso em Pernambuco

A ação, realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), teve início a partir de uma expedição de um mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito.



O homem foi localizado a partir de um trabalho de inteligência da PC-CE. Após ser encontrado, uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco realizou as diligências que resultaram na captura do suspeito.