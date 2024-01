Censo 2022: Salitre é o município cearense com maior proporção de pessoas pretas

Entre os municípios cearenses, Salitre tem o maior percentual de pessoas que se declararam pretas em relação ao total da população residente Crédito: Thais Mesquita

Salitre, a 531 km de Fortaleza, é o município cearense com maior proporção de população autodeclarada preta: 14,7%. Os dados do Censo 2022, foram divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No caso desse percentual de pessoas que se declararam pretas em relação ao total da população residente, a cidade localizada na microrregião da Chapada do Araripe é seguida por Crato, com 12,6%, e Itapiúna, com 11,1%. O IBGE aponta que a população de Salitre é composta por 16.633 habitantes. Em números absolutos, os municípios com mais pessoas autodeclaradas pretas no Ceará são Fortaleza (171.018), Caucaia (26.386) e Juazeiro do Norte (25.461).