Nomes compostos foram os mais registrados no Ceará em 2023; veja lista

Certidão de Nascimento Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O nomes compostos "Maria Alice" e "João Miguel", para meninas e meninos, foram os mais recorrentes em cartórios no Ceará neste ano de 2023, com 1.042 e 891 registros, respectivamente. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ArpenBrasil). A lista dos registros masculinos é seguida por nomes curtos, como Heitor (651) e Theo (644), enquanto a dos nomes femininos tem prioritariamente "Marias": Maria Cecília (899) e Ana Liz (641) ocupam segundo e terceiro lugar no ranking. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao todo, 109.188 crianças foram registradas no Estado neste ano. A cidade com maior número de registros foi Fortaleza, com 34.659, índice que representa ampla quantidade acima das segunda e terceira cidades colocadas. Maracanaú e Juazeiro do Norte, que tiveram respectivamente 3.808 e 3.735 nascimentos formalizados.

Play

O processo tem valor variável a depender do estado onde é feito e pode ser revertido via ação em juízo. As novidades garantidas pela lei também se estendem aos sobrenomes, que agora podem ser incluídos em qualquer idade, mediante a comprovação de vínculo familiar com o detentor do sobrenome que se quer adicionar. “O caso da alteração de nomes e sobrenomes é emblemático, pois já é possível ver que pessoas que antes não gostavam de seu nome ou sofriam algum tipo de constrangimento estão se beneficiando claramente desta inovação”, afirma o presidente da Arpen-Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli, em nota.

Nomes mais registrados no Ceará em 2023 Nomes masculinos: 1. João Miguel - 891 registros

2. Heitor - 651 registros

3. Theo - 644 registros

4. Arthur - 612 registros

5. Miguel - 612 registros

6. Gael - 611 registros

7. Davi - 525 registros

8. Ravi - 498 registros

9. Samuel - 487 registros

10. Enzo Gabriel - 449 registros Nomes femininos: