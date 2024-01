Censo 2022: Fortaleza é a 3ª cidade com mais pessoas declaradas pardas

Em 183 municípios cearenses, mais da metade dos habitantes afirmou ser parda, de acordo com as definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para realização do Censo Demográfico em 2022. Fortaleza confirma o perfil de raça e cor do Estado: é o 3º município do Brasil com mais pessoas pardas. Em números absolutos, são mais de cinco milhões de cearenses, o que representa 64,7% da população atual do Estado — a terceira maior proporção do Nordeste.

A capital cearense é o terceiro município brasileiro com mais pessoas pardas, atrás de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) — números absolutos. Dos quase 2,5 milhões que moram em Fortaleza, 1,4 milhão se declara da cor ou raça parda. Ainda conforme os dados, a Capital é a sétima cidade do País com mais população declarada branca.

Os dados coletados nas pesquisas domiciliares de 2022 mostram um Brasil com aumento de 6,5% em sua população total, com ampliação de 11,9% da população parda, passando de 43% em 2010 para 45,3% — tornando-se a categoria maior peso relativo.