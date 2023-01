Mulher é presa no Cariri com R$ 6 mil em cédulas falsas

A suspeita foi autuada pelo crime de moeda falsa, previsto no Código Penal Brasileiro

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na cidade de Salitre, no Cariri cearense, após a Polícia Federal (PF) realizar a apreensão de R$ 6 mil em notas falsas pertencentes a ela.

O montante estava ocultado em dois envelopes nos Correios da cidade. Os invólucros continham 100 cédulas de R$ 50 e dez cédulas de R$ 100, respectivamente. A detenta afirmou à PF ter pagado R$ 640 pelas notas.

Depois de presa, ela foi autuada pelo crime de moeda falsa. O crime, que está previsto no artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, prevê reclusão de três a 12 anos.

A PF informou que a suspeita está à disposição da Justiça Federal; a Polícia continua procurando outras pessoas envolvidas no crime.

Com o flagrante em Salitre, a PF já realizou três prisões em 2023 pelo crime de moeda falsa. No ano passado, mais de um R$ 1,3 milhão em cédulas falsas foi apreendido, com 30 pessoas sendo presas.

