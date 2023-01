2,6 milhões de toneladas de sementes serão distribuídas para agricultura familiar

Com a proximidade da quadra chuvosa, os agricultores do Ceará se preparam para o plantio de suas culturas esperando uma colheita proveitosa. Entre as ações do Governo do Estado voltadas para esse momento do ano está a distribuição de sementes e mudas com potencial genético significativo.

"São 2,6 milhões de toneladas de sementes de milho, soja, sorgo, além de plantas nativas e substituição de planta frutífera de cajueiro", afirma Moisés Braz, titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).

O secretário enfatiza a importância das ações porque "cerca de 70% dos produtos vêm das pequenas e médias propriedades, agricultura familiar e de sequeiro".

Segundo Braz, a logística de distribuição das sementes está em andamento "na grande maioria das regiões do Ceará" e o Projeto Hora de Plantar 2023 será lançado oficialmente na próxima terça-feira, 24, em Baturité.

"Precisamos trabalhar um processo de muita conscientização, porque a grande produção, tanto do setor agrícola como do setor agropecuário, ocorre nesse momento de chuva e na área de sequeiro", continua o secretário. "É preciso que essa plantação aconteça na hora exata e que todos os produtores possam ter uma boa produção, para termos uma perspectiva muito real de abastecer o mercado."

