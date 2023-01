Apenas em janeiro, Ceará registra mais de 10 mil descargas elétricas

Com as primeiras chuvas de pré-estação, cresce a incidência de descargas elétricas em todas as regiões do Ceará. Segundo levantamento da Enel, o Estado registrou nos primeiros 18 dias de janeiro mais de 10 mil raios. A informação consta no Sistema de Monitoramento e Alerta mantido pela companhia.

Os municípios mais atingidos são Viçosa do Ceará (1.376), Granja (1.060), Arneiroz (507), Crato (405) e Aiuaba (279). No recorte por região, o Cariri lidera com um total de 2.399 ocorrências, seguido pela Serra da Ibiapaba (1.665) e Litoral Norte (1.574). O levantamento aponta que no dia 15 de janeiro o Ceará teve o maior número de descargas elétricas em janeiro, cerca de 2,5 mil raios.

Nos doze meses de 2022, o sistema contabilizou 97,7 mil ocorrências. Os cinco municípios mais atingidos foram Granja (10.637), Santa Quitéria (5.406), Morada Nova (4.717), Crateús (3.803) e Ipueiras (3.661). O Sertão de Crateús liderou dentre as macrorregiões, com 25,3 mil registros. Em seguida aparecem o Vale do Jaguaribe (22.658) e o Cariri (22.609).



Segundo a Enel, além das descargas elétricas, o sistema também monitora chuvas, ventos fortes e queimadas. A ferramenta é usada para alertar sobre possíveis incidentes na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros tomem ações emergenciais diante de ocorrências inesperadas. O monitoramento funciona 24 horas por dia, a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo.

Cuidados dentro de casa durante tempestade

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

