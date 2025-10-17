Homem é preso após atear fogo na própria comanheira em Russas

O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Russas / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um homem foi preso em flagrante após atear fogo no corpo da própria companheira. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira, 16, em Russas, município do Vale do Jaguaribe. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), Jonathan Hoffman Ferreira Moura, de 36 anos, foi encontrado instantes após o crime em uma residência nas proximidades e confessou o crime. LEIA TAMBÉM | Mulher que teve 80% do corpo queimado pelo companheiro morre no IJF

