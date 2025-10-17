Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso após atear fogo na própria comanheira em Russas

Jonathan Hoffman Ferreira Moura, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará e confessou o crime. Vítima não corre risco de morte
Um homem foi preso em flagrante após atear fogo no corpo da própria companheira. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira, 16, em Russas, município do Vale do Jaguaribe. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), Jonathan Hoffman Ferreira Moura, de 36 anos, foi encontrado instantes após o crime em uma residência nas proximidades e confessou o crime.

“Segundo narrado pelos três militares ouvidos, ele admitiu ter arremessado álcool sobre o corpo da companheira e, em seguida, ateado fogo com fósforo, afirmando ainda que pretendia matar o terceiro que estaria com ela, o qual fugiu do local”, consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF).

A vítima foi socorrida por meios próprios à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Russas. Ela teve queimaduras de segundo grau em múltiplas regiões, mas não corre risco de morte.

“Diante dos fatos, o homem, que já possuía passagens por crimes de trânsito e violência doméstica, foi conduzido à Delegacia Regional de Russas, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e ficou à disposição da Justiça”, afirmou a PM-CE.

Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 17, Jonathan teve a prisão preventiva decretada.

