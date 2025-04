Mulher é presa por manter mãe de 80 anos em cárcere privado no Ceará

Na abordagem policial, a filha da idosa tentou atacar os agentes com um facão. Outra mulher, com necessidades especiais, também foi encontrada na residência, em Russas

O caso foi descoberto depois que a irmã da idosa notou sua ausência e solicitou o apoio da Guarda para verificar a situação. Segundo informações da GCM, a equipe precisou acionar a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para dar suporte à ocorrência.

“A irmã da vítima percebeu que ela não saía mais de casa e pediu nossa ajuda. Ao chegarmos ao local, constatamos que a idosa estava sendo mantida em isolamento contra sua vontade. Como a entrada na residência exigia medidas legais, contamos com o apoio da Polícia Militar para realizar o resgate”, informou um agente da GCM.

A entrada na casa foi feita com a autorização da irmã da vítima, que permitiu o arrombamento do cadeado da residência. No momento do resgate, a idosa estava visivelmente abalada e chorando. “Ela ficou muito emocionada ao ver a equipe. Foram meses sem sair de casa”, relatou um dos agentes envolvidos na ação.

Filha da vítima confrontou a polícia com facão

Durante o resgate, a filha da vítima, responsável pelo cárcere, tentou impedir a ação dos agentes, e reagiu à abordagem chegando a ameaçar os guardas com um facão. No entanto, a GCM conseguiu contê-la sem maiores ferimentos.