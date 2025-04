Norte do Ceará deve ter precipitações isoladas até quinta-feira, 3; veja onde choveu

Há condição favorável a chuva isolada no norte do Ceará até esta quinta-feira, 3. Na foto, precipitação no sábado de Carnaval de 2025 em Fortaleza (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO). / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Previsão do tempo para o Ceará até esta quinta-feira, 03, continua apontando para uma condição favorável à chuva isolada no norte do Estado, que inclui as macrorregiões do Litoral, Ibiapaba e Maciço de Baturité. Temperaturas máximas seguem em torno de 36° C.

Entre 7 horas de terça-feira, 1º, e 7 horas desta quarta-feira, 2, Ceará registrou 46 municípios com chuvas. As informação são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na faixa litorânea, a tendência é que as precipitações ocorram nesta quarta pela madrugada, se estendendo pelo período da manhã e da tarde, com intensidade variando de fraca à moderada. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) está incluída. Não se descarta possibilidade de chuva forte.



As chuvas previstas devem ocorrer em razão da formação de áreas de instabilidades, efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas, interação dos ventos com o relevo e também pela aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Choveu em 46 municípios nesta quarta-feira, 2, no Ceará Ceará tem 46 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de terça-feira, 1º, e 7 horas desta quarta-feira, 2, segundo balanço parcial da Funceme.