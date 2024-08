Vizinhos se mobilizam para cuidar dos quatro filhos de mulher que teve corpo incendiado por ex-companheiro no Ceará

Vítima foi levada ao IJF em helicóptero da Ciopaer Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os vizinhos da mulher de 27 anos que teve o corpo incendiado pelo ex-companheiro, no último domingo, 25, fizeram uma mobilização para cuidar dos filhos da vítima, com idades entre 3 e 14 anos. A mulher estava em casa, em Russas, a 304 quilômetros de Fortaleza, quando foi surpreendida pelo ex-marido, de quem estava separada há cinco meses. O homem teria jogado combustível contra a mulher, que estava no fogão preparando o almoço das crianças. A vítima está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com uma testemunha ouvida pelo O POVO, o relacionamento do casal era marcado por discussões. Após o término, a mulher pensava que o ex-companheiro estava na Bahia. Ao ver a mãe em chamas, a filha de 11 anos tentou socorrê-la, mas se feriu com o fogo.

Depois da ação, o homem permaneceu com a vítima e pediu perdão. Ele teria levado a mulher a uma unidade de saúde e depois tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela tentativa de feminicídio. A mulher foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e em seguida levada a Fortaleza em uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). A vizinhança está cuidando das crianças com o acompanhamento do Conselho Tutelar. Uma das vizinhas criou uma "vakinha" para conseguir o valor para passagem aérea da avó materna das crianças. A familiar viajará de Goiás ao Ceará no intuito de cuidar da filha e dos netos.