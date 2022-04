Igreja é atingida por raio enquanto padre celebrava missa em Russas

Fiéis foram surpreendidos com forte barulho e apagão, devido à queda de energia elétrica. Apesar do susto, ninguém fico ferido

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, no município de Russas, a 165 quilômetros de Fortaleza, foi atingida por um raio durante a celebração de uma missa na tarde do último domingo, 24. De acordo com a Paróquia local, a descarga elétrica acertou um para-raios instalado sobre o teto do templo. O barulho assustou os fiéis que assistiam à missa, por volta das 17 horas, mas apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido.

Devido ao incidente, o fornecimento de energia elétrica no local foi interrompido por alguns instantes. De acordo com a Paróquia, o raio causou dano a alguns equipamentos eletrônicos que estavam sendo utilizados durante a celebração, como caixa de som, teclado musical, roteador de internet, lâmpadas e ventiladores.

"Com a ajuda de paroquianos especializados em manutenção técnica, foi possível trocar e reparar alguns equipamentos de forma provisória, a fim de que a missa das 19h30min pudesse ser realizada, mesmo com as limitações", diz trecho de nota divulgada pela Paróquia.

De acordo com a instituição religiosa, apesar da restauração paliativa de alguns equipamentos, a igreja terá que investir na aquisição dos bens materiais não recuperados. "Contamos com as orações e a solidariedade de todos os paroquianos para seguirmos adiante, com fé e coragem", acrescenta o texto.

A queda de raios em Russas não é fato raro. Pelo contrário, o município está entre as cinco cidades cearenses com mais registros de descargas elétricas em 2022, segundo balanço divulgado pela Enel Distribuição Ceará no último dia 18 de abril.

O levantamento mostra que, em todo o Estado já foram registrados, somente neste ano, 123.780 ocorrências de descargas elétricas. Os municípios mais atingidos por raios são Granja, com 6.052; Santa Quitéria, com 4.176; Morada Nova, com 3.872; Crateús, com 3.146 e Russas, que registrou 2.142 descargas.

