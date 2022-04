Raio no formato do mapa do Brasil é registrado por fotógrafo amador

Um verdadeiro espetáculo de raios no céu foi registrado por um fotógrafo amador, no bairro Liberdade em São Paulo, na última segunda-feira, 4. Murilo Oliveira, de 28 anos, conseguiu capturar o exato momento em que os raios se assemelham ao formato do mapa do Brasil.

O jovem estava estudando em seu quarto por volta de 22h, quando percebeu o início de uma ventania, com raios centrados. Então, ele teve a ideia de montar seu tripé na sala e abrir a janela para registrar o momento.

Murilo afirmou ao portal G1 que a foto é totalmente real e ele só foi perceber a representação do mapa na imagem quando fez a publicação nas redes sociais. "Fiquei bem impactado", disse ele. O registro repercutiu entre os seus seguidores.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) havia emitido uma nota no mesmo dia às 22h19, com a informação de que um temporal de chuva tinha atingido as zonas Sul, Norte, Leste, Oeste e Centro da capital paulista.

Para Murilo, o registro é como uma “loteria dos raios e da fotografia” já que é quase impossível conseguir um resultado desse tipo. Ele é arquiteto e desde 2017 faz trabalhos como fotógrafo por hobby. Em suas redes sociais, o jovem costuma compartilhar registros feitos pela cidade de São Paulo.



