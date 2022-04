Ceará registra mais de 123 mil descargas de raios apenas este ano

Somente este ano, foram registrados 123.780 raios em todo o Estado. A marca foi contabilizada pela Enel Distribuição Ceará, com dados fechados nesse domingo, 17 de abril. Até o momento, os municípios mais atingidos são Granja, com 6.052 ocorrência; Santa Quitéria, com 4.176; Morada Nova, com 3.872; Crateús, com 3.146 e Russas, que registra 2.142 descargas.

Segundo o boletim, somente o mês de março acumula um total de 52.448 raios, número 61% maior ao registrado no mesmo período de 2021. Já em relação a fevereiro de 2022, o crescimento ultrapassa 208%. A Enel também indica que, até o momento, o número de descargas registradas é aproximadamente 26% maior ao total de raios em 2021, quando foram contabilizadas 97.795 descargas atmosféricas no Ceará. Em 2021, março também foi o mês com o maior número de incidências, com o registro de 32.463 descargas atmosféricas.

Entre as macrorregiões mais afetadas, o Vale do Jaguaribe lidera os registros, com um total de 18.131 raios; seguido pelo Sertão de Crateús, com 17.108, e pelo Centro-Sul, que contabilizou 15.225 ocorrências. Em 2021, as cidades de Granja e Santa Quitéria lideraram o ranking de municípios com maior incidência de raios, sendo Granja o primeiro lugar, com 7.461, e Santa Quitéria, o segundo, com 3.327 raios.

Sistema de Monitoramento e Alerta

As descargas atmosféricas no Ceará foram contabilizadas através do Sistema de Monitoramento e Alerta, da Enel. O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Além disso, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos em cada local monitorado.

Cuidados durante uma tempestade

A Companhia de distribuição de energia faz a recomendação de ações preventivas que a população pode executar durante uma tempestade. Veja abaixo.

Dentro de casa:

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica

Evitar consertos de instalações elétricas

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.



Fora de casa:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

