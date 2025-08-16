Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará / Crédito: Divulgação / Enel Ceará

Um apagão foi registrado na noite dessa sexta-feira, 15, em Reriutaba, a 301 km de Fortaleza. O apagão acabou atrapalhando o último dia dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município. De acordo com a Enel Distribuição, a colisão de um carro contra um poste de média tensão foi responsável pela interrupção no fornecimento de energia elétrica.