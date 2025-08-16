Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba

Carro bate contra poste de energia e causa apagão em ReriutabaDe acordo com Enel, 98% dos clientes tiveram serviço estabilizado ainda na noite de ontem. O poste foi reinstalado na manhã deste sábado
Um apagão foi registrado na noite dessa sexta-feira, 15, em Reriutaba, a 301 km de Fortaleza. O apagão acabou atrapalhando o último dia dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município.
De acordo com a Enel Distribuição, a colisão de um carro contra um poste de média tensão foi responsável pela interrupção no fornecimento de energia elétrica.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Ainda conforme a companhia, foram realizadas manobras de carga para diminuir o número de clientes sem energia, restabelecendo o serviço para cerca de 98% dos usuários ainda na noite de ontem.
O poste foi reinstalado na manhã deste sábado, 16, o que deverá normalizar o fornecimento de energia para todo o município ainda durante o sábado.
Falta de energia em Reriutaba
No entanto, essa não foi a única falta de energia registrada em Reriutaba durante esta semana. No último domingo, 10, também houve uma queda de energia na cidade, fazendo com que a missa que estava sendo realizada no momento precisasse seguir à luz das lanternas dos celulares.
De acordo com a Enel, uma sobrecarga em um parque de diversões foi a responsável pela interrupção dos serviços no domingo.