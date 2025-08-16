Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba

Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba

De acordo com Enel, 98% dos clientes tiveram serviço estabilizado ainda na noite de ontem. O poste foi reinstalado na manhã deste sábado
Autor Carlos Viana
Autor
Carlos Viana Assistente Núcleo Opinião
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um apagão foi registrado na noite dessa sexta-feira, 15, em Reriutaba, a 301 km de Fortaleza. O apagão acabou atrapalhando o último dia dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município.

De acordo com a Enel Distribuição, a colisão de um carro contra um poste de média tensão foi responsável pela interrupção no fornecimento de energia elétrica.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Ainda conforme a companhia, foram realizadas manobras de carga para diminuir o número de clientes sem energia, restabelecendo o serviço para cerca de 98% dos usuários ainda na noite de ontem.

O poste foi reinstalado na manhã deste sábado, 16, o que deverá normalizar o fornecimento de energia para todo o município ainda durante o sábado.

Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará
Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará Crédito: Divulgação / Enel Ceará
Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará
Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará Crédito: Divulgação / Enel Ceará
Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará
Carro bate contra poste de energia e causa apagão em Reriutaba, no Ceará Crédito: Divulgação / Enel Ceará

Falta de energia em Reriutaba

No entanto, essa não foi a única falta de energia registrada em Reriutaba durante esta semana. No último domingo, 10, também houve uma queda de energia na cidade, fazendo com que a missa que estava sendo realizada no momento precisasse seguir à luz das lanternas dos celulares.

De acordo com a Enel, uma sobrecarga em um parque de diversões foi a responsável pela interrupção dos serviços no domingo.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar