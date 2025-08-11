Após queda de energia, missa é realizada com laternas de celulares em Reriutaba

Após queda de energia, missa é realizada com laternas de celulares em ReriutabaApagão aconteceu durante os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da Cidade
Uma queda repentina de energia interrompeu os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município de Reriutaba, durante o domingo passado, 10. O evento estava sendo transmitido nas redes sociais quando houve o apagão e continuou à base de lanternas de celulares.
As barracas montadas na praça para a venda de comidas e outros produtos durante os festejos, bem como imóveis do quarteirão, também foram afetados. De acordo com a Paróquia, a eletricidade foi restabelecida horas após o ocorrido, quando a missa já tinha acabado.
Procurada pelo O POVO, a Enel Distribuidora, responsável pelo fornecimento de energia no Estado, informou que uma ligação indevida para um parque de diversões da região causou sobrecarga na rede elétrica, afetando o fornecimento de energia.
De acordo com a empresa, o parque solicitou um acréscimo de energia para atender a demanda durante os festejos. Entretanto, o empreendimento precisou utilizar ainda mais energia do que sinalizado previamente e realizou a alteração indevida no disjuntor, o que ocasionou o apagão.
"A empresa esclarece que equipes estiveram na praça para normalizar o serviço. Na manhã de hoje (11), técnicos realizaram uma inspeção no disjuntor do parque, identificando uma adulteração no equipamento, o qual já foi devidamente corrigido", complementou a pasta, em nota.
A missa que estava sendo realizada no momento do apagão marcou o quinto dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Imagens da transmissão via Youtube mostram que a solenidade estava no rito da Eucaristia, ponto máximo das celebrações católicas.
A programação de hoje ocorrerá normalmente, com adoração às 18 horas, novena às 18h30min e missa às 19h. Os festejos seguem diariamente até a próxima sexta-feira, 15, com transmissão no Youtube, Facebook e Instagram da Paróquia.
Confira programação dos festejos
Quando: de 5 a 15 de agosto
Onde: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Endereço: R. Profa. Alaíde Ramos - Reriutaba
Horários: adoração ao santíssimo às 18h; novena às 18h30; santa missa issa a partir de 19h
