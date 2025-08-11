Após queda de energia, missa é realizada com laternas de celulares em Reriutaba

Apagão aconteceu durante os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da Cidade

Uma queda repentina de energia interrompeu os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município de Reriutaba , durante o domingo passado, 10. O evento estava sendo transmitido nas redes sociais quando houve o apagão e continuou à base de lanternas de celulares.

As barracas montadas na praça para a venda de comidas e outros produtos durante os festejos, bem como imóveis do quarteirão, também foram afetados. De acordo com a Paróquia, a eletricidade foi restabelecida horas após o ocorrido, quando a missa já tinha acabado.

Procurada pelo O POVO, a Enel Distribuidora, responsável pelo fornecimento de energia no Estado, informou que uma ligação indevida para um parque de diversões da região causou sobrecarga na rede elétrica, afetando o fornecimento de energia.

De acordo com a empresa, o parque solicitou um acréscimo de energia para atender a demanda durante os festejos. Entretanto, o empreendimento precisou utilizar ainda mais energia do que sinalizado previamente e realizou a alteração indevida no disjuntor, o que ocasionou o apagão.

"A empresa esclarece que equipes estiveram na praça para normalizar o serviço. Na manhã de hoje (11), técnicos realizaram uma inspeção no disjuntor do parque, identificando uma adulteração no equipamento, o qual já foi devidamente corrigido", complementou a pasta, em nota.