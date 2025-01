Dois homens morrem em troca de tiros com a PM em Reriutaba

Dois homens morreram em confronto com uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar do Ceará noite da última sexta-feira, 17. As mortes acontecerem durante operação que encontrou cinco motocicletas e um carro com registros de roubo. A ação aconteceu em Reriutaba, a 301 km de Fortaleza. Além dos veículos, os militares também localizaram duas armas de fogo.

A operação da PM teve início logo após os policiais terem sido informados de um roubo ocorrido no município de Cariré, a 256 km de Fortaleza. Após receber a denúncia, eles rastrearam um dos aparelhos subtraídos, e chegaram na localidade de Lagoa Grande, em Reriutaba.