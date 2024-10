Ônibus escolar atinge duas casas no interior do Ceará

Conforme informações da assessoria jurídica do município, o motorista teria esquecido de deixar o veículo engatado após estacionar, o que fez com que ônibus descesse a rua e atingisse residências.

No momento da ocorrência o condutor, assim como alunos, já havia saído do transporte. Conforme assessoria jurídica do município, a empresa proprietária do veículo vai se responsabilizar pelos danos materiais que foram causados no acidente.

"O contrato da empresa envolvida no acidente está findando e nova empresa já foi convocada para assinatura de novo contrato", destaca. "Município fiscaliza, bem como acompanha de perto o ocorrido, e a empresa assumiu integralmente toda a responsabilidade dos danos".

"Registramos ainda que medidas mais rigorosos já estão em práticas para aumentar a segurança e evitar acidentes, mesmo nunca tendo ocorrido no momento do transporte do alunos", completa ainda a assessoria jurídica do município.