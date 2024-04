Procissão do Fogaréu em Reriutaba reúne centenas de espectadores

Manifestação religiosa, realizada no município há 10 anos, é organizada pela ONG Liga Ecoar

As ruas do município de Reriutaba, município a 285 km de Fortaleza, foram iluminadas pelas chamas de tochas durante a 10ª Procissão de Fogaréu. O evento ocorreu na noite dessa quinta-feira, 28.

Se reuniram na Praça da Matriz do município, fiéis, voluntários e espectadores, que percorreram as ruas do Centro da cidade, em um momento de fé e reflexão.

A Procissão do Fogaréu é uma celebração católica que ocorre durante a Semana Santa simbolizando a prisão de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, antes de sua crucificação.