Reriutaba completa 100 anos; confira a programação do aniversário

Município comemora 100 anos de emancipação política. Festejos terão mais de uma semana de duração e contam com ações em diversas áreas

A ações comemorativas tiveram início na última terça-feira, 19, com a realização de jogos esportivos, gincanas e uma feira de empreendedorismo. Os festejos prosseguirão até sábado, 30, com shows dos cantores Wesley Safadão, Taty Girl e Rayzinho.

7h: Corrida de Rua (feminino e masculino), na avenida José Cassimiro Albuquerque 8h: Corrida de Bicicleta (feminino e masculino), na avenida José Cassimiro Albuquerque 16h30 : Desfile comemorativo dos 100 anos de Reriutaba, em frente ao Paço Municipal 20h : Desfile de escolha da Miss Reriutaba 2023 22h : comemoração do centenário de reriutaba. local: praça da matriz

O secretário de Cultura do município, Alderico Neto, destacou a variedade da programação elaborada pela gestão e evidenciou o centenário do município .

Ver essa foto no Instagram

26/09 (terça-feira)

19h: Culto pelos 100 anos de Reriutaba

20h: Show evangélico com Davi Sacer, na Praça da Matriz

27/09 (quarta-feira)

9h: Solenidade de entrega do aparelho de Raio-X, no Centro de Especialidades Médicas (CEM)

17h30: Finais do Campeonato Reriutabense de Society (sub-12, sub-16, sub-20, feminino e máster), na Areninha Clóvis Brasil



28/09 (quinta-feira)



9h: Reinauguração da UBS Pedro Florêncio Cardoso, no Riacho das Flores

17h30: Finais do Campeonato Reriutabense de Futsal (sub-12, sub-16, sub-20, feminino e máster), no Ginásio Maria Gorete