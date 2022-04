Família em situação de vulnerabilidade tem casa reformada em Reriutaba

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade de Reriutaba, situada a 285,7 km de Fortaleza, finalizou projeto solidário da Ação de Graça e Misericórdia com a entrega de uma casa reformada para uma família em situação de vulnerabilidade. A obra teve início no mês de novembro de 2021 e será entregue ainda neste mês de abril.

De acordo com informações da CDL, a dona da residência, Tânia Maria, dirigiu-se até a sede da instituição junto com sua filha Geiciane Silva para pedir ajuda, pois a casa em que viviam estava correndo grave risco de desabamento e sem condição de habitação para as necessidades pessoais e fisiológicas, sem ter nem sequer banheiro.

Ao O POVO, a consultora da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Reriutaba, Eliane Baltazar, contou que a mulher é viúva, tem seis filhos e cinco netos, mas não tem fonte de renda exceto o Bolsa Família. "Atendendo ao pedido, fomos até a casa e fizemos filmagens do local. Colocamos no grupo corporativo da CDL, e as pessoas se sensibilizaram com o caso. Assim, deu-se início às doações dos materiais necessários para a reforma."

Segundo a supervisora, os voluntários fizeram doações de materiais de construção, como portas, janelas, lajotas e outros. Além disso, foi disponibilizado um pix para as transferências bancárias de qualquer valor para que fosse feita a reconstrução do espaço.



“O sonho da filha era ver a mãe dela em uma casa reconstruída, porque a situação era muito triste, e eles vêm de uma situação de vulnerabilidade. Ao meu ver, sozinhas elas jamais teriam condições próprias de fazer a reforma, mas com a ajuda de todos, nós conseguimos”, detalhou Eliane.

A reforma da casa, localizada no bairro Engenho, em Reriutaba, contou ainda com o apoio da presidente da CDL, Maria de Lurdes Torquato, e do esposo dela, Helano Taumaturgo, bem como de toda a equipe da instituição e da igreja católica, na figura do padre Bosco.

“Estamos querendo mostrar [a ação nas mídias] não para aparecer, mas para dizer a outras pessoas que se tivermos um pouquinho de empatia, podemos sim ajudar os mais necessitados”, concluiu.

