Aulas da rede pública de ensino de Reriutaba são suspensas por causa da chuva

As aulas da rede pública de ensino de Reriutaba, no interior do Ceará, foram suspensas por causa da chuva a fim de garantir a segurança dos estudantes que precisam transitar por estradas e passagens molhadas para chegar às instituições. A decisão vale por duas semanas e foi divulgada nesse sábado, 9, pelo prefeito do município, Pedro Humberto, por meio das redes sociais.

"Nós sabemos que as chuvas são uma bênção de Deus, principalmente quando tratamos dos nossos agricultores e agricultoras reriutabenses. Mas também sabemos que elas trazem alguns prejuízos, principalmente para as nossas estradas e para as nossas passagens molhadas", pontuou o prefeito por meio de vídeo nas redes sociais.

Para a tomada da decisão, Pedro explicou que se reuniu com a secretária da educação de Reriutaba e com o núcleo educacional do município para tratar e debater sobre a melhor forma de deslocamento dos estudantes da região para as escolas. Assim, para garantir a segurança desse público, as aulas foram suspensas pelas próximas duas semanas.

As atividades serão repostas em julho, não afetando o caledário escolar das escolas de Reriutaba, segundo o prefeito. "Sempre pensando no bem-estar e na integridade física dos nosso jovens e adolescentes do município. De imediato, também já estamos tentando diminuir os impactos que essas chuvas estão causando nas estradas e nas passagens molhadas", completa Pedro.

