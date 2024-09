Homem é agredido e fica com enxada fincada na cabeça

Um homem de 46 anos foi agredido com uma enxada e ficou com o objeto fincado na cabeça. O caso foi registrado na quinta-feira, 5, no município de Redenção. Um suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará por tentativa de homicídio. A vítima foi atendida no hospital e sobreviveu.

A prisão de Raimundo Nonato de Castro Souza foi mantida em audiência de custódia e o magistrado apontou que há materialidade do crime e indícios de autoria. O depoimento dos policiais aponta que o autor do crime foi detido por moradores após fincar a enxada no crânio da vítima, que ficou dentro da residência agonizando.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Baturité, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e colocado à disposição da Justiça. Já a investigação do caso ficará a cargo da Delegacia de Redenção.