Ministério da Saúde vai monitorar casos de dengue no Ceará

Com o aumento dos casos de dengue registrados no País, o Ministério da Saúde instalou nesta quinta-feira, 1º, um Centro de Operações de Emergência para frear o avanço da doença. Casos no Ceará serão monitorados. A informação foi repassada pela titular da pasta Nísia Trindade durante a abertura da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em Brasília.

“A mensagem é de mobilização nacional, de união de esforços com estados e municípios. De um Brasil unido contra a dengue. Nós estamos, desde novembro, com uma série de ações para monitorar o avanço da doença. Temos o SUS, com toda sua capilaridade, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. É um movimento de governo, mas também precisamos do apoio da sociedade”, destacou Nísia.

Em 2024, o Brasil já registrou mais de 200 mil casos prováveis de dengue de acordo com o painel de atualização de casos de arboviroses do Ministério da Saúde. No Ceará, foram registrados 548 casos prováveis de dengue.