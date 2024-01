Prevenção à violência nas escolas do Ceará: programa prevê criação de estratégias

Dentre os principais meios de atuação, está a criação de comissões compostas por membros do corpo escolar, que deverão elaborar planos para evitar a violência no ambiente educacional, bem como promover discussões frequentes sobre a importância da temática.

Foi lançado durante a manhã desta quarta-feira, 31, o programa “Previne – Violência nas Escolas, não”, idealizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A iniciativa vem sendo realizada desde 2022 e é retomada neste ano para prevenir situações de violências nas escolas públicas e privadas cearenses.

Para o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, a medida teve bons resultados nos últimos anos, exercendo importante papel na segurança dos estudantes. “Nesse período, 3.300 comissões foram criadas em escolas públicas e privadas do Ceará e mais de sete mil profissionais foram capacitados”, afirma, em nota.

Também presente no evento, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação (Caoeduc), Elizabeth Almeida, afirma que um ambiente seguro e com menos desigualdades é essencial para o bom aprendizado das crianças e adolescentes nas escolas.

“A escola deve ser esse espaço e estar pronta para acolher as diferenças. É preciso que haja uma união intersetorial de esforços para que as escolas sejam acolhedoras às nossas crianças e adolescentes”, pontua a procuradora de justiça, também em nota.

O lançamento foi realizado durante live transmitida pelo canal do MPCE no Youtube, com palestra do presidente da Comissão Permanente dos Direitos Humanos e Cidadania da Alece, Renato Roseno.

Também participaram do lançamento servidores do MPCE, profissionais da Educação e parceiros do Programa Previne.