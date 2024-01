Homem é condenado a 28 anos de prisão por estuprar a própria neta

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi condenado a 28 anos de prisão por estuprar a própria neta. O caso foi julgado pela 1ª Vara da Comarca de Redenção, município a 62 km de Fortaleza, com decisão no dia 27 de novembro. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), os abusos ocorreram quando a jovem tinha 10 anos de idade.

Ainda de acordo com o MPCE, o homem ameaçava matar a criança e toda a família dela caso as agressões fossem reveladas. A jovem então filmou um dos abusos que sofreu e utilizou o vídeo como prova.