Atleta cearense morre durante partida de basquete no Piauí

O cearense Carlos Augusto Abreu, 56, faleceu no último sábado, 9, durante um campeonato de basquete realizado no ginásio Pato Preto, em Teresina, capital do Piauí. “Carlão”, como era chamado pelos amigos, disputava uma partida válida pela categoria Master, reservada a esportistas acima dos 35 anos, quando sofreu um infarto e caiu desacordado.

“É com profundo pesar que lamentamos a perda do nosso amigo e esportista “Carlão” que partiu no último sábado durante a rodada do master de Basquete que acontecia no Ginásio Pato Preto. Nossas condolências à família e aos amigos neste momento difícil. Que encontrem o conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado”, diz o texto.