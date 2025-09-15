5 passos para organizar as finanças da sua empresa no fim do ano / Crédito: EdiCase Empreendeer

Para quem empreende, o planejamento financeiro de 2026 deve iniciar agora, pois essa etapa não serve apenas para manter a organização das contas, mas também para criar estratégias que permitam crescer com inteligência. Antecipar-se garante mais clareza sobre investimentos, gastos e oportunidades, além de abrir espaço para corrigir possíveis falhas ainda em 2025 e entrar no novo ciclo preparado para alcançar melhores resultados. Segundo Larissa Calheiros, especialista em gestão comercial e financeiro da Agência Side, o erro mais comum dos empreendedores é deixar tudo para dezembro. “O planejamento financeiro não pode ser feito em cima da virada do ano. As decisões que vão impactar o futuro precisam começar a ser estruturadas no presente”, afirma.

A seguir, veja 5 passos para organizar as finanças da sua empresa no fim do ano! 1. Faça uma revisão completa de 2025 Antes de prever o futuro, é preciso entender o passado. Analise receitas, despesas, investimentos e os meses com maior ou menor faturamento. 2. Crie cenários realistas e de risco Elabore pelo menos três projeções: uma conservadora, uma otimista e uma pessimista. Isso ajuda a preparar o caixa para oscilações inesperadas. 3. Estabeleça metas mensais desde já Em vez de uma meta anual genérica, desdobre os objetivos mês a mês. Isso facilita o acompanhamento e as correções de rota.