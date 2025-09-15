Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MME diz que Usina Hidrelétrica Juruena, em MT, entrou em operação comercial

MME diz que Usina Hidrelétrica Juruena, em MT, entrou em operação comercial

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta segunda-feira, 15, que a Usina Hidrelétrica Juruena (UHE Juruena), localizada no rio Juruena, em Campos de Júlio (MT), entrou em operação comercial na última quarta-feira. O empreendimento conta com 50 megawatts (MW) de potência instalada.

O investimento estimado foi de R$ 334 milhões. Segundo a pasta, a usina tem tecnologia moderna em suas turbinas e subestações, o que reforçaria a "capacidade de geração sustentável, desenvolvimento regional, geração de empregos e fortalecimento do setor elétrico nacional".

