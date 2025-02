Casal furta exemplares de livraria em shopping de Fortaleza; veja vídeo

Cinco livros de alto valor foram furtados, causando um prejuízo estimado em R$ 550. Imagens de segurança registraram o crime na noite de sexta-feira, 14, no bairro Benfica

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Imagens de segurança registram o momento em que um homem e uma mulher entram no estabelecimento com bolsas laterais e são atendidos por uma vendedora. Enquanto a funcionária se distrai, o homem sinaliza para a comparsa quais livros serão furtados.

Um casal foi flagrado furtando exemplares de uma livraria dentro de um shopping no bairro Benfica, em Fortaleza . O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, 14. Os suspeitos chegaram ao local e levaram cinco livros de alto valor, causando um prejuízo estimado em R$ 550 ao estabelecimento.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, Anastácio Ponte, o furto foi descoberto quando um funcionário percebeu a ausência de cinco livros na prateleira e entrou em contato. “Na hora que ele ligou, eu puxei, fui puxando um pouquinho mais para trás e gravei a cena deles roubando”, conta.

Ainda segundo Anastácio, a escolha dos exemplares mostra que o casal tinha conhecimento prévio do que roubar e, possivelmente, um esquema de revenda.

“Eles não roubam para ler, eles sabem o que roubar e com certeza tem esquema de onde vender. Cada um [livro] custa R$ 111,90. É o livro mais vendido do momento e as pessoas compram muito para dar de presente”, disse.

O dono do local afirmou ainda que, após relatar o furto em um grupo de lojistas do shopping, outros proprietários de estabelecimentos comerciais identificaram os ladrões, que também já haviam agido em outra loja, mas em outro shopping da Capital. Um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso foi feito pelo proprietário do estabelecimento.