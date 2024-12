Projeto de envio de cartas para mulheres em tratamento de câncer ganha etapa do Ceará Científico

O projeto do grupo trabalha com a produção de textos autorais, feitos pelos estudantes, e que são direcionados a mulheres hospitalizadas ou que estão em processo de tratamento médico em quatro hospitais da região / Crédito: Divulgação/Daniel Vieira Coelho

Alunos da Escola Estadual de Ensino Profissional (EEEP) Dr. José Alves da Silveira, no município de Quixeramobim, a 212,2 km de Fortaleza, ganharam o primeiro lugar na etapa regional do Ceará Científico (CC), com o "Projeto inter (AÇÃO): os plurais de causas singulares". O tema do Ceará Científico deste ano foi “Mulheres e Ciências: Caminhos para a Equidade de Gênero”, alinhado ao tema gerador do ano da Secretaria de Educação do Estado: “Equidade de gênero e proteção às mulheres”. A premiação ocorreu no dia 13 de dezembro, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

A iniciativa tem como objetivo incentivar e apoiar trabalhos em educação científica, de forma que estudantes e professores se envolvam no desenvolvimento de projetos e pesquisas no cotidiano escolar e na participação de eventos científicos, entendendo a prática da pesquisa como um princípio pedagógico e metodológico de troca e de produção de conhecimento.

Projeto vencedor envia cartas a mulheres em tratamento oncológico O projeto do grupo trabalha com a produção de textos autorais, feitos pelos estudantes, e que são direcionados a mulheres hospitalizadas ou que estão em processo de tratamento médico em quatro hospitais da região. Participam o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), o Hospital Regional Dr Pontes Neto, Instituto Luz e Vida à Pessoa com Câncer e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps). “Mais de 500 alunos produziram esses textos e os enviavam às mulheres desses hospitais (...) Os alunos faziam textos com mensagens de força, coragem, alegria e esperança a essas mulheres que estão em um momento vulnerável da vida delas”, relata a orientadora do projeto, Rayane Fernandes, 32.

LEIA TAMBÉM | Cartas para elas: alunos da rede pública escrevem a mulheres com câncer no Ceará Para Rayane, a sensação da vitória na premiação é o “ressoar de todas as vozes”. “Ressoa a minha voz de criança e dos sonhos que eu tenho, de todas as mulheres que receberam nossas cartas. Inclusive as que não receberam. Ressoa o canto e a expressividade daquelas que vieram antes de nós e daquelas que virão e das que ainda estão aqui”, compartilhou a professora. Para o estudante Robson Diêgo, 16, a sensação de subir ao pódio no segundo lugar pela categoria estadual é de “amor”. “Amor pelo trabalho realizado, pelas pessoas a quem conheci e mulheres a quem passei a admirar, aos meus companheiros na causa, Rayane e Pedro, e amor pelo resultado”.