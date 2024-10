Cartas para elas: alunos da rede pública escrevem a mulheres com câncer no Ceará

Em 2024 objetivo mudou e ato passou a ter como base a equidade de gênero para mulheres. Foi quando surgiu a ideia de fazer alunos escreverem cartas para pacientes internadas no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), situado na região, que passam por tratamentos contra diversos tipos de câncer.

Batizado de "Projeto inter(AÇÃO): os plurais de causas singulares", ação literária surgiu em 2023, com o intuito de estimular a leitura e escrita de alunos das três séries do ensino médio da escola. A orientadora Rayane Fernandes, 32, conta que de início atividade era feita para valorizar textos de escritoras negras.

Mais de 50 correspondências foram escritas à essas destinatárias em março deste ano. A primeira experiência foi impactante o bastante para Rayane desejar mais, querer ampliar as produções.

Hoje, ela orienta no projeto cerca de 535 alunos, em 12 turmas do ensino médio, com idades entre 15 e 18 anos. Cartas são produzidas também para mulheres de outras instituições de saúde, como o Centro de Atenção Psicossocial, e textos ganham ainda formatos de cordéis, poesias, entre outros.

Nas correspondências, alguns estudantes se apresentam como amigos e fazem perguntas como: "Você acredita em destino?". Eles também escrevem rimas motivadoras, contam histórias e falam em Deus.