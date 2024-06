Influencer arremata bolo da festa de Santo Antônio de Quixeramobim por R$ 50,1 mil

O influencer repartiu o bolo e distribuiu para a população neste domingo, 9. Valor pago no prêmio é destinado à paróquia local

O influencer Delano Cruz foi o ganhador do leilão do bolo da festa de Santo Antônio em Quixeramobim, interior do Ceará, nesse sábado, 8. Delano arrematou o prêmio por R$ 50,1 mil. O dinheiro é doado para a paróquia de Santo Antônio da cidade.

O momento do leilão é tradicional e muito aguardado pelos participantes da festa do santo. Em 2023, Delano também foi o ganhador, levando o bolo por R$ 40,5 mil. O influencer destacou que o valor simbólico é destinado a projetos sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio reúne devotos em Barbalha