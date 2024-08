Hospital do Sertão Central inaugura serviços de politraumatologia e urologia

Serviços de politraumatologia, urologia e novos leitos são inaugurados no HRSC Crédito: Divulgação Governo do Ceará

Além dos benefícios aos moradores da região, os novos serviços deverão beneficiar indiretamente também os pacientes do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que tinha 30% da demanda oriunda do Sertão Central, bem como alguns hospitais de Fortaleza, que atendiam a moradores dessas localidades. “É uma satisfação enorme saber que essas pessoas vão ser atendidas perto das suas casas, com toda humanização, e vão poder voltar para seu lar restabelecidas”, pontua a diretora presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão do HRSC, Virgínia Silveira. Também passa a ser ofertado no HRSC o exame de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), utilizado para diagnóstico de doenças biliares. As inaugurações também incluem uma clínica médica especializada para atendimento de pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras especialidades da Medicina.

Com duas novas salas cirúrgicas, o Hospital chega a cinco salas para cirurgias, capazes de realizar até 20 a 25 procedimentos por dia. “Todos os casos de saúde da região do Sertão Central nós queremos que sejam resolvidos aqui e em parceria com nossa rede de atenção básica”, disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante a entrega do equipamento, que faz parte da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

O HRSC passa a ter 100% de sua capacidade de operação. De acordo com a Sesa, cerca de 500 atendimentos devem ser realizados por mês no serviço de politrauma do Hospital, sendo cerca de 2.500 atendimentos até o final do ano.