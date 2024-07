Família doa mais de mil fraldas em comemoração ao aniversário do filho, internado em hospital do Ceará

Os pais do bebê Levi Leonel, que precisou ser internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), localizado no município de Quixeramobim, a 212,24 quilômetros (km) de Fortaleza, resolveram doar mais de mil fraldas para a unidade em comemoração ao primeiro aniversário do filho.

As doações aconteceram no mês de julho. Ao todo, os pais, Ana Géssica, 26, e Rômulo Leonel, 33, doaram 1.200 fraldas descartáveis para o setor de Serviço Social do hospital, que vai fazer o repasse dos materiais aos outros bebês da unidade.