Polícia Civil prende suspeito de estupro em Quixeramobim

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) terminou na localização e captura de um homem de 26 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente de sua enteada, uma adolescente de 13 anos.



O crime foi registrado em setembro deste ano, na cidade de Choró, na região do sertão do Estado. Já a prisão, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva, aconteceu nesta quarta-feira (27), em Quixeramobim.

Com base nas investigações feitas pela Delegacia Regional de Quixadá, o homem, de 26 anos, aproveitava a aproximação com a jovem para cometer os crimes. Logo que percebeu a mudança de comportamento da filha, a mãe procurou ajuda médica e psicológica, onde foram constatados os possíveis abusos. A mãe e a vítima procuraram a delegacia de polícia que iniciou as investigações.