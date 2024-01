Censo 2022: Choró é a cidade cearense com maior proporção de pessoas pardas

Segundo definição do órgão, o termo "pardo" se refere a "pessoa que se declarar parda ou que se identifique com mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta, parda e indígena".

Maioria da população cearense é composta de pardos: 64,7%, o que corresponde a 5.690.973 pessoas. Choró , localizado a 166,6 km de Fortaleza , é o município do Ceará com maior proporção de pessoas que se autoidentifica como pardas: 80,9%. Ou seja, 9.805 dos 12.113 residentes da cidade se identificam desta forma.

Depois de Choró, os municípios com maior proporção de pardos são Tejuçuoca (79,3%) e Viçosa do Ceará (78,9%).

Os municípios com maior número de habitantes da cor ou raça parda são, respectivamente: Fortaleza (1.456.901 pessoas), Caucaia (229.860) e Juazeiro do Norte (170.366), as três cidades mais populosas do Ceará.

Censo 2022: Fortaleza é o 3ª município com maior população parda

Em 183 dos 184 municípios cearenses, mais da metade dos habitantes afirmou ser parda, de acordo com as definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para realização do Censo Demográfico em 2022. Uma única cidade cearense registrou maioria de pessoas autodeclaradamente brancas.

Fortaleza é o 3º município do Brasil com mais pessoas pardas. Em números absolutos, são mais de cinco milhões de cearenses, o que representa 64,7% da população atual do Estado — a terceira maior proporção do Nordeste.