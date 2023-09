Mulher de 21 anos é presa suspeita de tráfico de drogas em Quixeramobim

130 pessoas foram capturadas no Ceará neste ano, a partir do trabalho de cooperação entre as forças de segurança

Uma mulher de 21 anos foi presa nessa quinta-feira, 28, suspeita de tráfico de drogas no município de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras secretarias.