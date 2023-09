Dupla é presa por envolvimento com tráfico de drogas em Ibiapina

A prisão aconteceu nesta segunda-feira, 18, após denúncias de que homens estariam em uma casa abandonada usada como ponto de comercialização dos ilícitos no bairro São João

Durante uma ofensiva em Ibiapina, na região da Ibiapaba, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A prisão aconteceu nessa segunda-feira, 18, após denúncias de que homens estariam em uma casa abandonada usada como ponto de comercialização dos ilícitos no bairro São João.

Com as informações, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi até o endereço indicado onde o jovem Gabriel Oliveira do Nascimento, de 18 anos, foi encontrado em posse de uma trouxinha de maconha e crack.