Homem que comercializou instrumento falsificado a hospital de Quixeramobim é preso

Um homem, de 52 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nesta terça-feira, 25, em Fortaleza, após ser investigado pelo crime contra a saúde pública no município de Quixeramobim, localizado no interior do Estado. A detenção do suspeito se deu na esteira de um mandado de prisão preventiva aberto contra ele.

O suspeito começou a ser investigado após, supostamente, ter disponibilizado equipamentos hospitalares falsificados a um hospital situado no município. Após o ocorrido, a empresa que detêm os direitos dos instrumentos comercializados apresentou uma denúncia contra o homem. O maquinário comercializado é usado para coleta e análise de sangue, tendo sido utilizado com frequência durante a pandemia de Covid-19.

Os agentes da PC-CE ainda apreenderam CDs e HDs, além de um aparelho celular e diferentes insumos para exames que estavam com a data de validade vencida. O suspeito foi posto à disposição da Justiça.

