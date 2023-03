Médicos retiram tumor cerebral do tamanho de uma laranja em paciente no Sertão Central

A equipe médica de Neurocirurgia do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) fez a retirada do maior tumor cerebral encontrado em uma paciente desde o início do serviço na unidade localizada em Quixeramobim, a 204,3 km de Fortaleza. Medindo cerca de nove centímetros (cm), o abscesso do tamanho de uma laranja estava localizado na parte frontal do cérebro.

O procedimento na unidade vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foi realizado neste mês de março e durou cerca de dez horas.

A paciente de Ibaretama foi encaminhada ao hospital após os exames apresentarem a presença do tumor intracraniano. Segundo informações da unidade, ela chegou bem, mas com queixas de fortes dores na cabeça.

Ao todo, a operação foi realizada por oito profissionais, composta por neurocirurgiões, instrumentadores, técnicos de enfermagem e anestesistas. A paciente teve alta no último dia 19 de março, menos de um mês após a cirurgia, que aconteceu em 21 de fevereiro.

O chefe de neurocirurgia do hospital, Rafael Fonseca, conta que o procedimento foi um sucesso e que a paciente não teve nenhuma sequela. “A cirurgia se deu com muita segurança. A paciente saiu caminhando e falando normalmente. Conseguimos dar esse grau de excelência para a cirurgia dela, e ela saiu sem sequelas”, comentou.

Mesmo depois de ser liberada do hospital, a equipe médica continua monitorando o estado de saúde da paciente através do ambulatório de neurocirurgia do hospital.

