Ceará registra 52 denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2025

Evento debateu as práticas para identificar e lidar com casos de trabalho análogo a escravidão no Ceará / Crédito: Gabriela Vieira/Sedih

Resumo Ceará registrou 52 denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2025.



Agosto foi o mês com maior número de denúncias.



Dados foram divulgados no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.



Seminário debateu o trabalho escravo contemporâneo e formas de atuação.



Setores como carnaúba e construção civil lideram casos no Estado. O Ceará registrou 52 denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2025, conforme dados do Ministério Público do Trabalho (MPT). Considerando uma média anual, são aproximadamente quatro denúncias por mês.

O mês que registrou maior número de denúncias foi agosto, com dez ocorrências. Segundo o MPT, ainda não há dados consolidados sobre o total de trabalhadores resgatados de condições consideradas degradantes ou de exploração extrema em 2025. Em relação a anos anteriores, em 2024 foram resgatadas 22 pessoas, enquanto em 2023 o número chegou a 40 trabalhadores resgatados. Os dados ganham destaque nessa quarta-feira, 28, quando é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Como parte das ações da data, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) realizou o seminário “Trabalho Escravo Contemporâneo: por que ainda falamos disso?”, na sede do órgão, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

“Há mais de um século o Ceará, como estado libertário, foi o primeiro a abolir a escravidão. Ainda assim, infelizmente, seguimos enfrentando situações de trabalho escravo nos dias atuais. Em pleno ano de 2026, esses casos ainda existem”, destacou a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França. O evento reuniu profissionais da rede socioassistencial, representantes das forças de segurança e de instituições que atuam diretamente no atendimento às vítimas. Ao todo, participaram representantes de 57 cidades cearenses. O seminário integra a Semana de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo, realizada entre 26 e 30 de janeiro. Socorro França explica que o foco do encontro é voltado a orientar a atuação dos profissionais: “Se trata de mostrar, na prática, como caminhar, como proceder e como agir diante das situações”.

O que se configura como trabalho análogo à escravidão? O conceito de trabalho escravo contemporâneo vai além do simples descumprimento da legislação trabalhista, como explica o procurador regional do Trabalho, Carlos Leonardo Holanda. “São condições que rebaixam a dignidade da pessoa. A maioria das ocorrências estão ligados a condições degradantes, privação de liberdade e jornadas exaustivas”, detalha. Os resgatados, em geral, são encontrados em situação de extrema vulnerabilidade. Muitos trabalham sem carteira assinada, sem alimentação adequada, sem controle de carga horária ou descanso regular. A maior parte das fiscalizações ocorre a partir de denúncias. O procurador destaca a oferta de alojamento a trabalhadores como um dos alertas para os órgãos fiscalizadores.