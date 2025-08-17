Homem é condenado aplicar golpe de dentro da prisão no Ceará

Homem é condenado por falsa venda de motocicleta de dentro da prisão no CearáMesmo detido em cadeia de Itatinga, o réu utilizou um celular para aplicar o chamado "golpe da linha cruzada". Entenda o caso
A Justiça condenou Uilliam Felipe dos Santos a quatro anos de reclusão e ao pagamento de multa pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica. A decisão ocorreu na terça-feira, 12, após ação do Ministério Público do Ceará (MPCE).
Mesmo detido no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga, ele utilizou um celular para aplicar o chamado “golpe da linha cruzada”, em um caso que envolveu a venda fraudulenta de uma motocicleta em Quixadá.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em janeiro deste ano. Uma das vítimas do golpe havia anunciado a moto por R$ 6 mil no Facebook Marketplace. Uilliam duplicou o anúncio e, fingindo ser o vendedor, ofereceu o veículo a R$ 4,7 mil, fechando o negócio por R$ 4,4 mil.
Para dar credibilidade, negociou simultaneamente com o verdadeiro proprietário e marcou a entrega na rodoviária de Quixadá, no dia 11 de janeiro.
Na ocasião, o comprador, a segunda vítima do golpe, testou a motocicleta e realizou duas transferências — uma de R$ 2 mil e outra de R$ 2,4 mil — para contas distintas, sendo uma delas vinculada a Uilliam.
A fraude foi descoberta somente após informar ao vendedor sobre o pagamento, já que os dados bancários não haviam sido fornecidos pelo verdadeiro anunciante. As vítimas registraram ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Quixadá.
A comprovação do golpe se deu por meio de conversas, áudios e até uma selfie de Uilliam dentro da cela, usada para validar a conta bancária virtual. Na sentença, a Justiça destacou que o uso de meios eletrônicos para obter vantagem ilícita configura estelionato digital, agravado pelo fato de ter sido cometido dentro do sistema prisional.
O réu poderá recorrer em liberdade e a multa aplicada será destinada ao Fundo Penitenciário Estadual.
O golpe da “linha cruzada”: entenda como acontece
O golpe consiste em copiar anúncios verdadeiros de vendas online, enganar compradores se passando pelo vendedor e direcionar os pagamentos para contas fraudulentas. Enquanto isso, o criminoso combina a entrega com o verdadeiro proprietário, mas embolsa o dinheiro.
Para evitar esse tipo de fraude, especialistas orientam:
- desconfiar de preços muito abaixo do mercado;
- evitar pagamentos antecipados;
- verificar se os dados bancários correspondem ao nome do perfil do vendedor;
- exigir documentos de identificação;
- priorizar encontros presenciais em locais públicos e seguros.
Em caso de suspeita, a recomendação é registrar boletim de ocorrência e denunciar o perfil utilizado na fraude.