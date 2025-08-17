Homem é condenado aplicar golpe de dentro da prisão no Ceará

Golpe da linha cruzada: veja como é e como se proteger / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A Justiça condenou Uilliam Felipe dos Santos a quatro anos de reclusão e ao pagamento de multa pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica. A decisão ocorreu na terça-feira, 12, após ação do Ministério Público do Ceará (MPCE). Mesmo detido no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga, ele utilizou um celular para aplicar o chamado “golpe da linha cruzada”, em um caso que envolveu a venda fraudulenta de uma motocicleta em Quixadá.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em janeiro deste ano. Uma das vítimas do golpe havia anunciado a moto por R$ 6 mil no Facebook Marketplace. Uilliam duplicou o anúncio e, fingindo ser o vendedor, ofereceu o veículo a R$ 4,7 mil, fechando o negócio por R$ 4,4 mil. Para dar credibilidade, negociou simultaneamente com o verdadeiro proprietário e marcou a entrega na rodoviária de Quixadá, no dia 11 de janeiro. Na ocasião, o comprador, a segunda vítima do golpe, testou a motocicleta e realizou duas transferências — uma de R$ 2 mil e outra de R$ 2,4 mil — para contas distintas, sendo uma delas vinculada a Uilliam. A fraude foi descoberta somente após informar ao vendedor sobre o pagamento, já que os dados bancários não haviam sido fornecidos pelo verdadeiro anunciante. As vítimas registraram ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Quixadá.