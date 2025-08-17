Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Policial é baleado na saída de festa em Caucaia

Vítima entrou em confronto com criminosos que tentavam roubar a arma que ela portava. PM foi socorrido e saúde é considerado estável
Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Um policial militar foi baleado na saída de uma festa no Jardim Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado na madrugada da sexta-feira, 15. 

De acordo com a Polícia Militar, o agente de segurança estava de folga e participava de uma festa em um clube.

O POVO teve acesso a imagens gravadas na festa, onde o policial estava sem camisa e deixava à mostra uma arma.

Ele estaria sob efeito de álcool e teria sido retirado da festa por seguranças. Em seguida, houve a abordagem dos criminosos que tentaram roubar a arma do agente de segurança, que entrou em confronto e foi baleado.

PM socorrido e transferido ao IJF 

Conforme a PMCE, o policial recebeu os primeiros socorros em um hospital de Caucaia e foi transferido para Fortaleza, no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde é considerado estável. 

O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) recolheu a pistola do policial e entregou à Delegacia Metropolitana de Caucaia. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

A PMCE informou ainda que busca prender os criminosos. As denúncias podem ser feitas por meio do 190 ou 181. 

 

